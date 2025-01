Ataque de Saif Ali Khan: o atacante trocou de roupa, provavelmente pegou o trem de Bandra, mostra nova foto

Uma nova imagem do atacante que esfaqueou o ator de Bollywood Saif Ali Khan veio à tona, dois dias após o incidente ocorrido na casa do ator em Bandra, Mumbai.

Nesta nova imagem, que é uma captura de tela de imagens de CCTV, o agressor pode ser visto vestindo roupas diferentes das que usava nas imagens anteriores.

A polícia de Mumbai disse que o agressor provavelmente pegou um trem de Bandra para se deslocar por Mumbai ou viajar para outro lugar. Várias equipes policiais estão escaneando imagens de câmeras de segurança de estações ferroviárias de toda a cidade para localizar o suspeito.

Segundo a FIR, o invasor, que ainda não foi preso pela polícia, entrou no quarto do filho menor do ator, Jeh. Depois que um funcionário da casa deu o alarme, Saif interveio e sofreu seis facadas, incluindo uma na coluna torácica.