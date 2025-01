Ataque de Saif Ali Khan: Quatro assessores do sexo masculino estavam presentes durante o ataque e não impediram o intruso, dizem as fontes

Quatro empregadas domésticas estavam presentes dentro do apartamento durante o ataque ao ator de Bollywood Saif Ali Khan dentro de sua casa em Bandra, Mumbai, mas nenhuma delas interveio para deter o intruso, apesar de ouvir os gritos de três empregadas, disseram fontes.

Um dos funcionários do sexo masculino supostamente se escondeu dentro de casa, enquanto os outros permaneceram paralisados ​​de medo, disseram. Em vez disso, foi o raciocínio rápido das empregadas que conseguiu trancar o acusado, Mohammad Shariful Islam Shehzad, num quarto após o ataque, acrescentaram as fontes.

Segundo fontes, Shehzad, que se acredita ser cidadão de Bangladesh, subiu até o 10º andar do prédio pelas escadas, escalou o 11º andar por uma rampa e entrou no apartamento por um banheiro que não tinha grades de proteção.

A casa de banho localizava-se dentro de um quarto, permitindo-lhe o acesso ao interior da casa. Após o ataque a Saif Ali Khan, Shehzad foi trancado em um quarto pela funcionária, mas refez seu caminho, escapou pelo mesmo banheiro e desceu ao 10º andar pelo cano antes de fugir, disseram ainda fontes.

O ataque ocorreu em 16 de janeiro, quando Shehzad teria entrado na casa com a intenção de cometer um assalto. No entanto, a situação piorou quando uma empregada o viu no quarto do filho mais novo de Saif, Jeh.

A equipe deu o alarme, levando Saif a confrontar o intruso. Durante a briga, o ator foi esfaqueado diversas vezes, inclusive com um ferimento grave próximo à coluna.

Saif foi levado às pressas para o Hospital Lilavati em um autoriquixá, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência para estancar o vazamento de líquido cefalorraquidiano e remover uma faca alojada em suas costas. Desde então, os médicos disseram que Saif está estável e deverá receber alta em breve.

Kareena Kapoor Khan, em seu depoimento à polícia, confirmou que o intruso se tornou agressivo durante a briga, mas não tocou em nenhuma joia que ficou visível.

Shehzad foi preso em 20 de janeiro em um campo de trabalhos forçados em Thane. Documentos apreendidos pela polícia indicavam que ele havia entrado ilegalmente na Índia e usado vários pseudônimos, incluindo Bijoy Das, Vijay Das e Mohammad Illyas.

Antes de sua captura, a polícia divulgou imagens de CCTV do suspeito descendo as escadas do prédio de Saif, o que ajudou na sua identificação e prisão. Um tribunal condenou Shehzad a cinco dias de prisão policial e ele está atualmente detido na delegacia de Bandra.