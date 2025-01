Ataque de Saif Ali Khan: Terceiro da faca usada no ataque encontrado perto do lago Bandra

A polícia de Mumbai recuperou na quarta-feira outra parte da faca usada para atacar o ator de Bollywood Saif Ali Khan. A peça da arma foi encontrada perto de um lago em Bandra. A primeira parte da faca de 2,5 polegadas, que ficou alojada no corpo do ator após o ataque, foi retirada durante uma cirurgia de emergência e outra parte da arma foi recuperada posteriormente.

Mohammad Shariful Islam Shehzad, o homem preso em conexão com o ataque com faca de 16 de janeiro, foi levado para o lago em Bandra na noite de quarta-feira. A polícia suspeita que ele jogou parte da faca perto do lago.

A polícia recuperou imagens de CCTV de um salão em Worli Koliwada, mostrando o acusado, Shariful Islam Shehzad, visitando para cortar o cabelo apenas sete horas após o incidente. Além disso, as autoridades emitiram um aviso a um estúdio próximo e confiscaram o seu DVR, que contém imagens que captam o Islão a entrar e a sair da sala.

A polícia havia dito anteriormente que o acusado, identificado como cidadão de Bangladesh, que havia entrado no prédio de Saif Ali Khan em Bandra com a intenção de cometer um assalto, entrou na área escalando o muro do complexo e Ele encontrou seguranças dormindo na porta.

Polícia de Mumbai Ele recriou a cena do crime. na residência de 12 andares do ator em Bandra com o acusado na terça-feira. O acusado entrou O quarto de Jeh, filho mais novo de Saif Ali Khan mas ele foi descoberto por uma empregada que deu o alarme, levando o ator a intervir.

Durante a briga, o ator foi esfaqueado diversas vezes, incluindo um ferimento grave próximo à coluna.

Saif foi levado às pressas para o hospital Lilavati, onde os médicos realizou cirurgia imediata para retirar o pedaço de faca que estava alojado em suas costas, bem como para estancar o vazamento de líquido cefalorraquidiano. Ele recebeu alta do hospital na terça-feira, cinco dias após o incidente.

Em particular, antes de receber alta na terça-feira, Saif Ali Khan conheceu o motorista do autoriquixá que o levou ao hospital após o ataque. A mãe do ator, Sharmila Tagore, agradeceu e abençoou.