Ataque em Nova Orleans AO VIVO: FBI encontrou vídeos de motorista expressando ‘inspiração do ISIS, desejo de matar’, diz Joe Biden

Ataque terrorista em Nova Orleans: Um veterano do Exército dos EUA, hasteando uma bandeira do ISIS em seu caminhão, desviou de barreiras improvisadas e dirigiu para o movimentado French Quarter de Nova Orleans no dia de Ano Novo, matando 15 pessoas e ferindo outras 30 na Bourbon Street, em Nova Orleans. Orleans na madrugada de quarta-feira (horário local dos EUA).

Aqui estão as dez principais atualizações mais recentes:

1. O suspeito, Shamsud-Din Jabbar, 42 anos, cidadão norte-americano do Texas que serviu no Afeganistão, foi baleado e morto pela polícia depois de colidir com a multidão. O FBI está investigando possíveis ligações que ele possa ter com grupos terroristas. “Não acreditamos que Jabbar seja o único responsável”, disse a agente especial assistente responsável do FBI, Alethea Duncan, em entrevista coletiva, informou a AP.

2. Enquanto as autoridades investigavam a cena sombria de quarta-feira no histórico French Quarter de Nova Orleans, descobriram uma bandeira do ISIS ao lado da van que colidiu com a multidão. Dois dispositivos explosivos improvisados ​​foram encontrados no veículo do suspeito, de acordo com um policial informado sobre os acontecimentos e que pediu para não ser identificado. Outros potenciais dispositivos explosivos improvisados ​​também foram encontrados no bairro French Quarter da cidade, disse o FBI, conforme relatado por Bloomberg.

3. O presidente dos EUA, Joe Biden, condenou o terrível acidente de carro que ocorreu durante as celebrações do Ano Novo em Nova Orleans na quarta-feira (hora local dos EUA). Biden declarou na noite de quarta-feira que o FBI descobriu vídeos postados pelo motorista nas redes sociais horas antes do ataque. Nestes vídeos, o motorista expressou estar inspirado pelo grupo Estado Islâmico e manifestou o seu desejo de matar.

4. Biden afirmou que as autoridades estão a investigar qualquer ligação potencial entre o ataque “terrorista” de Nova Orleães e a explosão do Tesla Cybertruck fora do Trump International Hotel em Las Vegas. Os dois veículos envolvidos nos incidentes foram alugados ao serviço de aluguer de automóveis ‘Turo’, o que levou as autoridades a explorar possíveis ligações entre os dois acontecimentos. 5. Biden acrescentou: “Continuarei recebendo atualizações ao longo do dia e terei mais a dizer à medida que tivermos mais informações para compartilhar. Entretanto, o meu coração está com as vítimas e as suas famílias que estavam simplesmente a tentar celebrar o feriado. “Não há justificação para qualquer tipo de violência e não toleraremos qualquer ataque a nenhuma das comunidades da nossa nação.”

6. Em comunicado enviado por e-mail, a locadora de veículos Turo confirmou que tanto o caminhão utilizado no ataque em Nova Orleans quanto o Tesla Cybertruck que explodiu em Las Vegas foram alugados por meio de seu serviço, conforme noticiado pelo New York Times.

7. O presidente eleito, Donald Trump, reacendeu o debate sobre a imigração e o crime após um incidente de atropelamento e fuga em Nova Orleães que deixou pelo menos 10 mortos e 35 feridos durante as celebrações da véspera de Ano Novo, culpando os democratas por rejeitarem os seus avisos sobre a migração criminosa. para os Estados Unidos.

8. Numa publicação no Truth Social, Trump disse: “Quando eu disse que os criminosos que chegam são muito piores do que os que temos no nosso país, essa afirmação foi constantemente refutada pelos democratas e pelos meios de comunicação falsos, mas acabou por ser seja VERDADEIRO. A taxa de criminalidade em nosso país está em um nível que ninguém viu antes. Nossos corações estão com todas as vítimas inocentes e seus entes queridos, incluindo os bravos oficiais do Departamento de Polícia de Nova Orleans. A administração Trump apoiará totalmente a cidade de Nova Orleans enquanto investigam e se recuperam deste ato de pura maldade!

9. “Para aquelas pessoas que não acreditam no mal objetivo, tudo o que vocês precisam fazer é olhar para o que aconteceu em nossa cidade esta manhã”, disse o senador dos EUA John Kennedy, R-Louisiana, conforme relatado por Reuters “Se isso não desencadear o reflexo de vômito em todos os americanos, em todos os americanos imparciais, eu ficaria muito surpreso.”

10. Os funcionários do FBI alertaram repetidamente sobre uma ameaça elevada de terrorismo internacional devido à guerra entre Israel e o Hamas. No ano passado, a agência frustrou outros ataques potenciais, inclusive em outubro, quando prendeu um afegão em Oklahoma por uma suposta conspiração no dia das eleições visando grandes multidões, informou a AP.