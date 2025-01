Ataque em Nova Orleans destaca crescente ameaça do extremismo americano

Depois de meses de alertas sobre a escalada de ameaças globais, o ataque mortal de Ano Novo em Nova Orleães levantou alarmes sobre a natureza contínua e imprevisível do terrorismo, segundo autoridades e analistas.

O ataque, do qual participou um veterano do exército Shamsud-Din Jabbar O ataque a uma multidão com uma caminhonete, matando 14 pessoas, levantou preocupações sobre o risco crescente de extremismo local nos Estados Unidos.

O ataque ocorreu em meio a um cenário global tumultuado, incluindo o caos na Síria após a queda de Bashar Assad no mês passado, que desencadeou um ressurgimento da violência. Daesh operações na região

– RADICALIZAÇÃO EM ISOLAMENTO

O ataque de Jabbar, abertamente inspirado pelo Daesh/ISIS, não esteve ligado a nenhum interveniente internacional, mas sublinhou a ameaça contínua de indivíduos que se radicalizam isoladamente.

O diretor cessante do FBI, Christopher Wray, há muito alertava sobre o potencial de violência por parte de grupos terroristas estrangeiros. Após o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, ele enfatizou o risco de ataques semelhantes em solo americano.

“É difícil para mim pensar em uma época da minha carreira em que tantos tipos diferentes de ameaças foram levantadas ao mesmo tempo”, disse Wray em agosto.

Christopher Costa, um antigo responsável pela luta contra o terrorismo, enfatizou o perigo de as pessoas agirem com base em queixas pessoais. “Você escolhe a reclamação e então encontra a ideologia para agir de acordo com ela”, relatou a WPLG TV, com sede em Miami, Flórida.

O ataque em Nova Orleães é considerado um dos mais mortíferos ataques inspirados no Daesh/ISIS nos Estados Unidos desde o massacre de 2016 em Orlando, Florida.

Apesar da falta de atenção prévia por parte das autoridades policiais, o ataque seguiu táticas encorajadas pelo Daesh/ISIS. O FBI encontrou materiais para a fabricação de bombas ligados a Jabbar em sua propriedade alugada e em sua casa em Houston, Texas.