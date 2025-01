Ataque em Nova Orleans: Um olhar sobre o grupo Estado Islâmico e o terrorismo do “lobo solitário”

O FBI afirma ter recuperado a bandeira preta do grupo extremista Estado Islâmico do caminhão que um americano do Texas atingiu os participantes da festa de Ano Novo no bairro francês de Nova Orleans na quarta-feira, matando 15 pessoas.

Espera-se que a investigação investigue, em parte, qualquer apoio ou inspiração que Shamsud-Din Jabbar possa ter obtido desse grupo violento baseado no Médio Oriente, ou de qualquer um dos pelo menos 19 grupos afiliados em todo o mundo.

O presidente Joe Biden disse na noite de quarta-feira que o FBI lhe disse que “poucas horas antes do ataque, (Jabbar) postou vídeos nas redes sociais indicando que foi inspirado” pelo grupo Estado Islâmico.

Leia também | Ataque em Nova Orleans AO VIVO: Suspeito se declarou culpado de acusações de DUI em 2015

Expulso do seu autoproclamado califado na Síria e no Iraque por uma coligação liderada pelos militares dos EUA há mais de cinco anos, o grupo Estado Islâmico concentrou-se na tomada de território no Médio Oriente, em vez de organizar ali ataques massivos ao estilo da Al Qaeda. Oeste.

Mas no seu território, o grupo Estado Islâmico acolhe com agrado qualquer oportunidade de decapitar americanos e outros estrangeiros que estejam ao seu alcance. E teve sucesso, embora diminuído nos últimos anos, em inspirar pessoas em todo o mundo que são atraídas pela sua ideologia a realizar ataques horríveis contra civis inocentes.

Aqui está uma olhada no grupo Estado Islâmico, seu status atual e alguns dos grupos armados derivados e os chamados lobos solitários que mataram sob a bandeira do Estado Islâmico.

O que é o grupo Estado Islâmico? O grupo Estado Islâmico também é conhecido como IS e ISIS, ou Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

Começou como um grupo dissidente da Al Qaeda.

Sob a liderança de Abu Bakr al-Baghdadi, o EI conquistou enormes quantidades de território no Iraque e na Síria em 2014. Dentro do território sob o seu controlo, matou e abusou de outros membros de outras religiões e atacou outros muçulmanos sunitas que se desviaram da sua religião. interpretação severa do Islã. .

Leia também | ‘Ataque terrorista’ em Nova Orleans: quem é o agressor Shamsud-Din Jabbar?

Em 2019, uma intervenção militar liderada pelos EUA expulsou o grupo Estado Islâmico do último centímetro do seu território. Al-Baghdadi suicidou-se e a duas crianças perto dele, nesse mesmo ano, detonando um colete explosivo enquanto as forças dos EUA se aproximavam dele.

Hoje, o grupo central do Estado Islâmico é uma organização dispersa e muito enfraquecida que trabalha para recuperar a força de combate e o território na Síria e no Iraque. Especialistas alertam que o grupo está se reconstituindo ali.

E aquela bandeira do ISIS? Geralmente é uma faixa preta com letras árabes brancas que expressam um princípio central da fé islâmica. Inúmeros muçulmanos em todo o mundo vêem a violência coercitiva do grupo como uma perversão da sua religião.

Leia também | Como a Al Qaeda e o Estado Islâmico estão a avançar para África

Qual é a influência do grupo Estado Islâmico hoje? Alguns especialistas argumentam que o grupo Estado Islâmico é hoje poderoso, em parte como marca, inspirando tanto grupos militantes como indivíduos em ataques nos quais o próprio grupo pode não ter um papel real.

A crença implacável e os sucessos militares do grupo Estado Islâmico ajudaram a estimular grupos afiliados em África, Ásia e Europa. É uma aliança muito descentralizada.

Muitos afiliados realizaram ataques mortais, como um ataque de março de 2024 atribuído a um afiliado do grupo Estado Islâmico com sede no Afeganistão, que matou cerca de 130 pessoas num teatro de Moscovo.

Leia também | Ataque em Nova Orleans: as vítimas incluem aspirante a enfermeira e estrela do futebol de Princeton

Qual é a história do grupo de ataques inspiradores nos Estados Unidos? O massacre em Nova Orleães reflecte o ataque mais mortífero inspirado pelo grupo Estado Islâmico em solo americano em vários anos.

Outros ataques na última década incluem um tiroteio em 2014 cometido por uma equipa de marido e mulher que matou 14 pessoas em San Bernardino, Califórnia, e um massacre em 2016 numa discoteca gay em Orlando, Florida, por um homem armado que matou 49 pessoas. , jurou lealdade numa chamada para o 911 a al-Baghdadi e enfureceu-se contra os “caminhos sujos do Ocidente”.

Leia também | Tiroteio em Nova Orleans: vídeo arrepiante mostra pessoas correndo enquanto um homem atira

Esses ataques coincidiram com um afluxo de milhares de ocidentais (alguns deles americanos) que viajaram para a Síria na esperança de se juntarem ao chamado califado.

Após essas mortes, a ameaça dos seguidores radicalizados do grupo pareceu diminuir nos ataques do Departamento de Defesa dos EUA que derrubaram outros membros do grupo Estado Islâmico, e o FBI teve um sucesso significativo em desmantelar as conspirações antes que chegassem ao fim.

Leia também | Ataque mortal de caminhão na véspera de Ano Novo em Nova Orleans: 10 detalhes que você precisa saber

Mas ao longo do ano passado, funcionários do FBI alertaram para uma ameaça significativamente elevada de terrorismo internacional após o ataque do Hamas a Israel em Outubro de 2023 e os subsequentes ataques israelitas a Gaza.

O grupo de inteligência SITE informou que os apoiadores do EI comemoraram em grupos de bate-papo online na quarta-feira.