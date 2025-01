Ataque em Tel Aviv, ambulâncias e polícia no local do esfaqueamento: vários...

Polícia e ambulâncias no local do ataque com faca Telavive, onde um jovem de 19 anos se identificou como Salah Yahye, originalmente de Tulkarem, na Cisjordânia, ferindo várias pessoas, uma delas gravemente. O jovem, que entrou ilegalmente em Israel, foi baleado e morto. A polícia disse que o esfaqueamento foi um ataque terrorista.

