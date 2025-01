Ataque policial com pedras em Pithampur, MP, em meio a protestos contra o descarte de resíduos tóxicos da fábrica Union Carbide.

Os protestos também levaram as autoridades a impor ordens proibitivas ao abrigo da secção 163 do Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), proibindo a reunião de cinco ou mais pessoas em torno da empresa Ramky Enviro.

337 toneladas de resíduos tóxicos relacionados com a tragédia do gás de Bhopal provenientes da extinta fábrica da Union Carbide em Bhopal estão a ser transferidas para Dhar como parte de um processo de limpeza levado a cabo pelo governo do estado.