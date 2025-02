Ataque russo à Itália, mas é um fracasso sensacional: tensão para as estrelas, o que acontece

A ofensiva do Hacker Philorussi Noname057 (16) Contra a Itália. Após os ataques de ontem, segunda -feira, 17 de fevereiro, o grupo atacou novamente, destinado a cerca de vinte locais institucionais e de negócios, incluindo os de alguns ministérios importantes (estrangeiros, economia, infraestruturas e transporte, desenvolvimento econômico) das forças armadas da ordem (Carabinieri ( Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri I (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri ( Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri (Carabinieri e guarda financeira) e empresas de transporte público.

Como já aconteceu no dia anterior, os ataques do tipo DDoS (recusa distribuída de serviço) foram uma técnica que consiste em imergir os servidores de destino com uma enorme quantidade de solicitações, tornando -os temporariamente inacessíveis. Graças aos sensores da Agência Nacional da Cibernética, no entanto, as intrusões foram imediatamente identificadas, para que os sites afetados possam limitar os danos e minimizar os serviços de mistura. CurtoUm fracasso sensacional dos piratas cibernéticos russos.

Segundo especialistas, essas ações não representam Um verdadeiro ataque estruturado para a segurança do computador do paísMas uma operação de demonstração, propaganda pura. A escolha dos objetivos de fato confirma a intenção de lançar um sinal político em vez de causar danos concretos.

Os ataques de computador desses chegam em um contexto de forte tensão entre a Itália e a Rússia, de acordo com as controvérsias que liberam as declarações do porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovaContra o presidente da República de Sergio Mattarella.





O chefe de estado, em um discurso recente em Marselha, sublinhou como a agressão russa à Ucrânia se enquadra em uma lógica de dominação e conquista, comparando os regimes autoritários do passado que levaram às guerras mundiais, Especialmente para o nazismo. Uma atitude causada pela reação do Kremlin, pela boca de Maria Zakharova, que respondeu ao presidente italiano de “distorção da história” e alimentou uma colisão alimentada.