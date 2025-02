Aeronaves de combate israelense feito Ataques aéreos Quinta à noite no sul e leste Líbano e voou sobre a capital Beirute e seus subúrbios, marcando novas violações de um cessar-fogo acordo.

A aeronave de combate atacou uma cordilheira oriental que limita o vale de Beqaa, informou a Agência Nacional Nacional Oficial (NNA) do Líbano.

Israel também realizou dois ataques aéreos no distrito de Nabatiyeh, no sul do Líbano, destinado ao vale entre as cidades de Bfarouh e Aazze, de acordo com a NNA. Os objetivos exatos e os números das vítimas ainda são claros.

Em um desenvolvimento relacionado, as testemunhas disseram a um correspondente de Anadolu que as aeronaves de combate israelense foram observadas intensamente sobre Beirute, seus subúrbios e o Central Líbano.

Um incêndio frágil é estendido desde 27 de novembro, encerrando um período de bombardeio mútuo entre Israel e o grupo Hezbollah, que começou em 8 de outubro de 2023 e se tornou um grande conflito em 23 de setembro do ano passado.

Desde que El Alto El Fuego entrou em vigor, Israel cometeu mais de 670 estupros, matando e ferindo dezenas no Líbano, incluindo mulheres e crianças.

Israel deveria concluir sua retirada do sul do Líbano em 26 de janeiro, sob o acordo de Alto El Fuego, mas recusou e o prazo estendido até 18 de fevereiro.