Enquanto a Alemanha está se preparando para as eleições universais, os serviços de segurança não levam em consideração possíveis ataques cibernéticos, “campanhas duplas”, vídeo Deepfake – e tentativas de influência externa. De acordo com as organizações policiais, é necessário responder a “brincadeiras” banais na forma de danos aos pôsteres de campanha e monitorar a potencial ciberosia de piratas, robôs e trolls ao mesmo tempo. Por que a desaceleração na digitalização econômica da fraude, mas não nos ataques de informação.

As autoridades alemãs garantem que o mecanismo das próprias eleições não seja realizado. Os principais estágios da votação ainda estão em formato analógico, o que complica os hackers. O Partido Comunista Federal das Eleições de Ruths, em cooperação com o Federal Information Security Office (BSI), fornece uma transmissão digital de resultados apenas para cálculos preliminares. Ao mesmo tempo, os resultados finais são sempre baseados em dados da Comissão Eleitoral e não em sistemas eletrônicos. É interessante notar que é com precisão o conservadorismo em termos técnicos que hoje é considerado uma das vantagens para proteger os votos.

“Duplas” e outras falsificações

Uma das histórias mais altas de desinformação política nos últimos anos foi a campanha “dupla”, que foi exposta em 2022. Os criadores desconhecidos copiaram o design e o estilo da mídia influente. Consequentemente, os usuários viram versões “espelhadas” de portais famosos, onde fatos intencionalmente falsos foram publicados, projetados para denegrir valores democráticos.

Em julho de 2023, a União Europeia reagiu por uma série de sanções: cinco organizações e sete pessoas responsáveis ​​por sua resistência caíram nas listas. Sites falsos notaram não apenas na Alemanha, mas também em outros países da União Europeia. Segundo os serviços especiais, o Green, o SDPG e os CDUs foram os mais afetados: as citações falsas foram amplamente distribuídas nas redes sociais em nome dos políticos e pessoas famosas do show business.

Como observa Der Spiegel, a desinformação visa não tanto para convencer os eleitores de uma ideologia específica, mas criar caos e prejudicar a confiança nas fontes oficiais de informações.

Deepfake: Digital Phantoms

Novas tecnologias no campo da inteligência artificial tornaram -se um verdadeiro desafio para serviços de segurança e cidadãos comuns. Assim, em dezembro do ano passado, o ministro federal da economia e o principal candidato do Partido Verde Robert Hatek estavam no centro da história escandalosa. No site anônimo, foi publicado um vídeo gerado por uma rede neural – “Adoção de vídeo” no BUA. De acordo com o Escritório Federal para a Proteção da Constituição, esse “pato” foi especialmente fabricado para desacreditar o ministro. É extremamente difícil reconhecer uma imitação de voz moderna sem ferramentas especiais. O governo não exclui que, no futuro, o Atak Feltfake semelhante pode afetar outros altos funcionários.

Ataques de segredos: “Hack and Fake”

Entre as principais ameaças das eleições para o Serviço de Segurança, se destacam por operações de “hackers e vazamentos”. O script é simples: os piratas penetram em redes ou contas internas, removendo os dados e depois publicam -os em domínio público, causando uma explosão política. No ano passado, um dos serviços de inteligência russo interceptou o WebEx – a conversa de quatro oficiais da Força Aérea, onde foram discutidos os possíveis problemas de uso de um míssil de cruzeiro alemão. A gravação entrou rapidamente na rede e causou disputas violentas na empresa.

O caso mais famoso de tal intervenção são os eventos dos Estados Unidos em 2016, quando os piratas roubaram e -mails do Partido Democrata e os publicaram pouco antes das eleições. Isso atingiu dolorosamente Hillary Clinton, os rivais de Donald Trump.

Em junho deste ano, ele ficou conhecido por ataque cibernético contra a infraestrutura de CD, onde membros do partido dos membros do partido também foram feridos. Uma investigação está em andamento com a participação do Escritório Federal para a Proteção da Constituição e do BSI. De acordo com dados preliminares, os piratas chineses podem apoiar o ataque. No entanto, especialistas alemães sublinham que a China está tradicionalmente mais interessada em espionagem industrial e política, a fim de coletar dados, não sua publicação.

O SDPG não ignorou: em 2023, os atacantes invadiram e-mails na sede da festa. Berlim acusou de atacar uma unidade de inteligência militar russa. Em resposta a maio, o Ministério Federal de Relações Exteriores chamou um diplomata russo superior e o embaixador alemão no Moscou Alexander Count Lambsdorf chegaram a Berlim para consultas semanais.

Algoritmos, robôs e micro-objetivos

A distribuição da desinformação geralmente anda de mãos dadas usando algoritmos de redes sociais. “Micotarterring” é uma promoção direcionada de mensagens para certos grupos de público. As forças políticas podem direcionar a publicidade nos segmentos da empresa selecionados com precisão para aumentar as chances de sucesso. No entanto, nas mãos dos atacantes, esse mecanismo se torna um instrumento da guerra da informação. Bots sociais – Contas automatizadas em redes sociais, também aquecem o debate, criando a ilusão de apoio ou indignação em massa. De acordo com a agência de notícias da DPA, os bots podem publicar até centenas de milhares de mensagens por dia, formando tendências e manipulando o humor dos usuários.

Um mês antes das eleições, o Ministro Federal de Assuntos Internos, Nancy Fezer (SDPG), convidou as principais plataformas da Internet na reunião. Sua principal mensagem: “Se você controlar o site, você é responsável pelo que está acontecendo”.

Apresentações incomuns e “pontos de confiabilidade”

Até agora, alguns especialistas acreditam que o aumento do papel das plataformas digitais é inevitável, outros oferecem soluções alternativas. Por exemplo, pesquisas da Universidade de Marburg sugerem o desenvolvimento de “óculos de confiabilidade” – um sistema especial de rótulos e filtros técnicos que contribuiriam para identificar rapidamente os relatos de Deepfake -Video e falsos.

Ao mesmo tempo, um certo número de regiões discute a introdução da plataforma blockchain para armazenamento e verificação de votos, a fim de tornar as eleições transparentes e independentes dos hackers. No entanto, os especialistas alemães lembram que qualquer nova tecnologia também inclui novos riscos e que testes em grande escala e garantias legais são necessários antes da implementação generalizada.

Verificação de preparação

“Até vimos uma ameaça aguda, mas estamos prontos para qualquer cenário”, disse o Escritório Federal para a Proteção da Constituição.

No entanto, os especialistas concordam que o processo eleitoral na Alemanha está se tornando cada vez mais um alvo para forças externas que se esforçam para “reescrever” os resultados ou pelo menos semear dúvidas sobre sua legitimidade. Consequentemente, o trabalho coordenado de agências de segurança e empresas tecnológicas, bem como um aumento constante na alfabetização digital entre a população, é de particular importância.

