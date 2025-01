Ataques contra hindus em Bangladesh: Puri Shankaracharya emite alerta, pede aos muçulmanos que salvem os hindus ou enfrentem as consequências

O Shankaracharya de Puri, Shri Nischalanandaji Saraswati Maharaj, emitiu um alerta severo a Bangladesh sobre o crescente perseguição aos hindus no país. Dirigindo-se aos jornalistas em Gangasagar Mela, o líder espiritual expressou profunda preocupação com a escalada dos ataques às comunidades hindus, ameaçando o país com “consequências terríveis” se os ataques aos hindus continuarem.

“Bangladesh mostra miopia. Se os hindus forem perseguidos ou expulsos de lá, o que acontecerá com eles em outros lugares onde há um pequeno número de muçulmanos?” perguntou ele, sublinhando a necessidade de respeito mútuo entre as comunidades.

O Shankaracharya lembrou ao Bangladesh a herança partilhada da região, observando que o Bangladesh, juntamente com o Sri Lanka e Mianmar, fez historicamente parte da Índia.

Ele observou que os ancestrais de muitos muçulmanos em Bengala eram hindus que se converteram em diversas circunstâncias. “Os muçulmanos deveriam reconhecer que aqueles cujos antepassados ​​eram hindus são, na verdade, seus próprios parentes”, disse ele.

Ele elogiou a resiliência dos hindus que, apesar de enfrentarem imensos desafios, defenderam firmemente a sua fé. Apelando ao respeito e à solidariedade, ele instou os muçulmanos a evitarem o antagonismo para com os hindus, alertando para as terríveis consequências se As hostilidades continuam.

“Os antepassados ​​dos hindus, que se recusaram firmemente a comprometer a sua fé mesmo diante da adversidade, merecem o nosso respeito. Portanto, exorto os muçulmanos a respeitar os hindus, apoiá-los e evitar antagonizá-los, para que não sofram consequências terríveis, ” ele disse. ditado.

Os comentários de Shankaracharya surgem num momento de crescente preocupação com a segurança dos hindus no Bangladesh, em meio a relatos de profanações de templos, conversões forçadas e apropriação de terras.

Postado por: Nakul Ahuja Publicado em: 14 de janeiro de 2025

