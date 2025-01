Ataques israelenses matam 123 palestinos desde anúncio de cessar-fogo

O número de palestinos mortos pelas forças israelenses em Laço desde o anúncio do cessar-fogo aumentou para 123, conforme informou a Direcção de Defesa Civil de Gaza no sábado.

Em comunicado por escrito, a administração informou que Ataques aéreos israelenses e os ataques em todas as áreas da Faixa de Gaza mataram 123 palestinos e feriram outros 270 desde que o cessar-fogo foi anunciado na quarta-feira.

Entre as vítimas estavam 33 crianças e 33 mulheres.

As últimas vítimas fatais foram cinco palestinos, incluindo mulheres e crianças da mesma família, que foram mortos quando as forças israelenses bombardearam uma tenda que abrigava civis deslocados no Al-Mawasi área, a oeste de Khan Younis, no sul de Gaza.

A região de Al-Mawasi, designada pelo exército israelita como uma “zona segura zona humanitária“, testemunhou repetidos ataques a civis deslocados, apesar de tais garantias.

As forças israelenses também lançaram ataques aéreos e de artilharia em outras partes do Jan Yunisde acordo com testemunhas oculares.

No centro de Gaza, um drone israelita lançou uma bomba sobre uma casa perto do hospital Al-Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, incendiando o edifício. Bombardeios esporádicos também foram relatados no noroeste de Nuseirat.

Os bombardeamentos intensos continuaram no norte de Gaza, particularmente em Jabalia, onde as forças israelitas destruíram edifícios residenciais e levaram a cabo uma intensa operação militar durante mais de três meses.

A violência ocorreu no meio dos preparativos para a implementação de um cessar-fogo e de um acordo de troca de prisioneiros mediado pelo Qatar, pelo Egipto e pelos Estados Unidos.

O Catar anunciou um acordo de cessar-fogo em três fases na quarta-feira para encerrar mais de 15 meses de ataques israelenses mortais na Faixa de Gaza e o cessar-fogo entrará em vigor no domingo às 06h30 GMT.

Quase 46.900 palestinos, a maioria mulheres e crianças, foram mortos e mais de 110.600 feridos na guerra genocida de Israel em Gaza desde 7 de outubro de 2023, segundo as autoridades de saúde locais.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção em Novembro de 2024 contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.