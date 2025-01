Ataques israelenses matam mais 28 habitantes de Gaza, número de mortos ultrapassa 46.500

Pelo menos mais 28 Palestinos morreram em ataques implacáveis ​​israelenses no Faixa de Gazaelevando o número total de mortes desde outubro de 2023 para 46.565, informou no domingo o Ministério da Saúde do enclave.

Uma declaração do ministério acrescentou que alguns 109.660 outros ficaram feridos no ataque em curso.

“As forças israelenses mataram 28 pessoas e feriram outras 89 em dois massacres familiares nas últimas 24 horas”, disse o ministério.

“Muitas pessoas ainda estão presas sob os escombros e nas estradas porque as equipes de resgate não conseguem alcançá-las”, acrescentou.

Israel uma guerra genocida continuou na Faixa de Gaza desde uma incursão transfronteiriça Hamas em 7 de outubro de 2023.

O segundo ano de conflito atraiu crescentes críticas internacionais. condenaçãoe funcionários e instituições descreveram os ataques e o bloqueio da entrega de ajuda como uma tentativa deliberada de destruir uma população.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita Benjamim Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pelas suas ações no enclave bloqueado.