Ataques israelenses por 15 meses deixam Gaza em crise humanitária e devastação

Os ataques israelitas à Faixa de Gaza nos últimos 15 meses criaram uma grave catástrofe humanitária, deixando mais de 47 mil mortos e milhares de desaparecidos sob os escombros.

Israel intensificou uma campanha militar desde 7 de outubro de 2023, visando infraestruturas civis e deixando a região em ruínas, segundo dados do governo de Gaza.

Mais de 470 dias de bombardeios causaram 57.136 vítimas, incluindo 11.200 desaparecidos, provavelmente soterrados sob os escombros.

Os ataques dizimaram infra-estruturas civis, incluindo hospitais, escolas e abrigos, forçando dezenas de milhares de pessoas a fugir.

Além de atacar 717 poços de água, deixando Gaza sem abastecimento de água adequado, o exército israelita destruiu 88% da área.

O custo estimado da destruição ascende a 37 mil milhões de dólares.

– Vítimas civis: mulheres e meninas são as mais afetadas

O governo de Gaza revelou que as mulheres e as crianças representam 70% das vítimas do ataque. Mais de 17.800 crianças, incluindo 240 bebés, e 12.298 mulheres foram mortas, enquanto 1.600 famílias foram exterminadas em ataques que as visavam especificamente.

Um total de 35.074 crianças perderam pelo menos um dos pais, aproximadamente 60.000 mulheres continuam em risco devido a cuidados de saúde inadequados e 785.000 crianças estão privadas do seu direito à educação.

– Devastação do sector da saúde.

O sector da saúde enfrentou danos catastróficos: 162 instalações médicas foram atacadas, deixando 34 hospitais e 80 centros de saúde inoperantes.

Mais de 1.000 profissionais de saúde e 94 trabalhadores da defesa civil morreram no cumprimento do dever.

São necessários cuidados médicos urgentes para 12.660 pacientes e 12.500 pacientes com cancro não têm acesso ao tratamento devido a restrições à ajuda humanitária.

O último hospital em funcionamento no norte de Gaza, Kamal Adwan, deixou de funcionar após um ataque israelita e o seu diretor continua desaparecido após ter sido detido.

O exército israelita destruiu 136 escolas e universidades e danificou outras 355, deixando o acesso à educação gravemente perturbado.

Além disso, 823 mesquitas e 19 cemitérios, bem como três igrejas, foram bombardeadas.

– Bloqueio, fome

O bloqueio de Israel a Gaza obstruiu a entrada de ajuda humanitária e combustível, agravando as terríveis condições.

Mais de 3.500 crianças enfrentam mortes relacionadas com a subnutrição, enquanto 44 vítimas já morreram devido à fome e à nutrição inadequada.

Foram bloqueados medicamentos para 350 mil pacientes com doenças crónicas, colocando inúmeras vidas em risco. A escassez levou ao surto de doenças mortais, especialmente entre as populações deslocadas.

– Deslocamento, crise habitacional

Mais de 2 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados, sendo muitos forçados a permanecer em abrigos improvisados ​​que não dispõem de condições básicas de vida.

Israel atacou 218 abrigos, incluindo aqueles operados pela ONU, deslocando civis mesmo em “zonas seguras” designadas.

Enquanto 161.600 casas foram destruídas nos ataques israelitas, 82.000 ficaram inutilizáveis. As 110 mil tendas onde os palestinianos são forçados a viver não têm condições de vida adequadas, uma vez que as temperaturas geladas nos abrigos ceifaram recentemente a vida de oito pessoas, incluindo sete crianças.

– Jornalistas sob ataque

Os jornalistas que cobrem a crise não foram poupados. Israel matou 204 jornalistas, feriu 399 e deteve 43, cujo paradeiro permanece desconhecido.

– Acordo de cessar-fogo

O Catar anunciou na quarta-feira um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito.

O acordo, que terá início às 08h30 GMT de domingo, inclui disposições para a entrega de ajuda humanitária, o regresso dos deslocados de Gaza e a libertação de 33 prisioneiros israelitas nos seus primeiros 42 dias.

À medida que um cessar-fogo se aproxima, a esperança de uma cessação sustentada da violência está a gerar um optimismo cauteloso numa região que enfrenta perdas e destruição imensuráveis.