Até 2025, avanços tecnológicos inovadores transformarão as cidades

Em 2025, poderemos testemunhar eventos revolucionários como a transferência de energia solar de espaço a criação do mapa genético do cérebro humano e a construção de pontes vivas autocurativas. Estas inovações poderão anunciar mudanças que tornarão as cidades mais verde e limpador.

MAPEAMENTO CEREBRAL ASSISTIDO POR IA

Os mapas cerebrais detalhados criados pelo projeto financiado pela UE Projeto Cérebro Humano formarão a base para grandes inovações médicas em 2025. Liderados pela Profa. Katrin Amunts, da Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, estes mapas poderão abrir novas portas no tratamento de doenças neurológicas. Amunts destacou que com o Supercomputador JÚPITERos efeitos dos tratamentos no cérebro podem ser simulados.

ENERGIA SOLAR DO ESPAÇO

Effie Makri, vice-presidente de P&D da empresa de tecnologia grega Future Intelligence, mencionou que a IA melhorará as previsões de energia solar ao combinar dados de satélite. Em 2025, projetos como a transmissão sem fio de energia solar do espaço para a Terra poderão ganhar mais atenção.

MATERIAIS VIVOS DE AUTO-CURA

Dr. Kunal Masania, da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, está trabalhando em materiais compósitos feitos de fungos. Estes materiais podem detectar tensões mecânicas e reparar-se e, até 2025, estruturas vivas e auto-curativas poderão tornar-se mais comuns.

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ABELHAS

Com 30% das colónias de abelhas na Europa perdidas todos os anos, o projeto B-GOOD da Universidade de Ghent está a utilizar a tecnologia para restaurar a harmonia entre as abelhas e a natureza. O professor Dirk de Graaf explicou que os sensores nas colmeias poderiam ajudar a monitorar a atividade e a temperatura das abelhas para criar colônias mais saudáveis ​​com menos intervenção.

CIDADES MAIS VERDES E MORÁVEIS

A Dra. Annemie Wyckmans, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, está liderando esforços para alcançar cidades mais verdes com iniciativas comunitárias locais. Ela acredita que soluções locais, como hortas urbanas, ganharão força até 2025, atraindo a atenção de políticos e investidores.

Estas inovações são apoiadas pela iniciativa Novo Bauhaus Europeu, que visa criar cidades esteticamente agradáveis ​​e sustentáveis.