Até 2025, o custo dos carros aumentará e o número de vendas diminuirá

Então, vamos começar com o fato de que os carros ficarão mais caros. Não imediatamente. Pelas previsões do presidente da ROAD, isso acontecerá dentro de alguns meses. Segundo ele, ainda há carros de 2024 e até de 2023 nos armazéns das concessionárias. É por isso que vão esvaziar os armazéns agora. E venda carros com descontos e até com prejuízo para você. O facto é que no ano passado, apesar de um aumento recorde do volume de negócios face a 2023 e ainda mais em 2022, o mercado caiu acentuadamente em Novembro e Dezembro: 28%. Agora essa tendência continua. Mas o período de descontos nos carros não durará muito. Então agora é o melhor momento para mudar o cavalo de ferro.

Então os preços subirão. Se o custo médio de um automóvel de passageiros for agora de 3.350 milhões de rublos, espera-se que chegue a 3.850 milhões. De acordo com as previsões de Alexey Podshchekoldin, o aumento de custos será de 10 a 15%.

Ao mesmo tempo, as próprias vendas diminuirão. Especialmente porque o custo dos carros aumentará. Afinal, os preços destes produtos estão a subir e a solvência da população está a diminuir. A oferta de automóveis diminui a cada ano. Segundo uma previsão optimista, as vendas de automóveis cairão 15% no próximo ano, nas condições actuais. Dos atuais 1,69 milhão de carros para 1,45 milhão. Segundo os pessimistas – até 1,3 milhão, ou seja, 25%. Os preços dos carros usados ​​também subirão. Além disso, o seu mercado também diminuirá. A frota automóvel russa está a envelhecer rapidamente e continuará a envelhecer.

O que exatamente influenciou este mercado e continuará a influenciar? Alexey Podshchekoldin mencionou três fatores principais. O mercado caiu em Novembro simplesmente porque três grandes eventos ocorreram em Outubro. A contribuição para a reciclagem aumentou significativamente. A taxa de juros do Banco Central foi aumentada. A taxa de câmbio do rublo caiu. Como resultado, os empréstimos tornaram-se praticamente indisponíveis. Para ser mais preciso: eles estão disponíveis, mas por um carro você tem que pagar no máximo três vezes mais. O imposto sobre reciclagem tornou-se essencialmente um imposto especial de consumo. Além disso, o consumidor final tem que pagar por isso. E a taxa de câmbio do rublo fez uma piada cruel com os negociantes. Eles compraram carros por um preço, mas tiveram que pagar por outro preço – com prejuízo.

A política agressiva dos fabricantes chineses de fornecer um grande número de marcas de automóveis levou ao simples encerramento dos seus concessionários.

O responsável da ROAD lembrou que há dez anos os fabricantes estrangeiros estavam dispostos a investir na nossa produção automóvel à medida que as nossas vendas se aproximavam dos 3 milhões de automóveis por ano. E com o atual nível de vendas e as medidas financeiras de proteção tomadas, eles não estão interessados ​​na Rússia como mercado. Em vez das empresas que abandonaram o nosso mercado, vieram os chineses e tentaram arduamente inundá-lo com os seus carros. Mas aqui está o problema: eram muitos. Das 120 marcas de automóveis no mercado russo, 65 são chinesas.

Além disso, muitas marcas possuem submarcas. Por exemplo, só a Chery tem oito. O trabalho deles é organizar a venda de carros. Mas vender não é tudo. O carro precisa de manutenção, reparo e restauração. As políticas agressivas dos fabricantes chineses levaram ao facto de os seus concessionários simplesmente começarem a fechar. Afinal, os revendedores são nossos investidores e empreendedores. Eles abrem um showroom de um fabricante e começam a vender carros. E depois de algum tempo, outra concessionária do mesmo fabricante abre do outro lado da rua. Só a Chery tem mais de 30 revendedores em Moscou. Ou seja, competição consigo mesmo. Afinal, nossos empresários investem dinheiro. É por isso que os revendedores começaram a sair do mercado.

As submarcas também não trazem nenhum prazer. Porque poucas pessoas conhecem seu carro. Por exemplo, hoje o proprietário de um carro comprou um carro desconhecido. E para quem ele venderá mais tarde?

Existem problemas com reparos. Para alguns modelos chineses, ainda não existem catálogos eletrônicos de peças de reposição. Você precisa tirar uma foto da peça de reposição e enviar a foto ao fabricante para que ele envie com exatidão. Alguns modelos não possuem equipamento de diagnóstico, o que significa que geralmente não está claro o que está quebrado.

Mas ninguém obriga os fabricantes que entram no nosso mercado a resolver estes problemas. Segundo Alexey Podshchekoldin, não é necessário aumentar a contribuição para reciclagem, mas sim impor condições à venda de automóveis na Rússia. Por exemplo, nos Estados Unidos existia uma vez a condição de que o fabricante fornecesse peças de reposição ao mercado para carros descontinuados dentro de sete anos. Nós não temos isso. E o comprador de um carro chinês desconhecido pode ficar com uma pedra nas mãos.