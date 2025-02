‘Até agora, fantástico’ – Donald Trump aplaude a JD Vance, mas permanece no final de 2028

Vance, que já atuou como senador americano de Ohio, é o vice -presidente mais jovem da história moderna dos Estados Unidos. Ele foi escolhido como parceiro de fórmula de Trump em julho de 2024, com um forte apoio a Donald Trump Jr.

Uma pesquisa recente dos eleitores republicanos descobriu que, se as primárias fossem realizadas, Vance seria a melhor opção. Donald Trump Jr., 47, também emergiu como um potencial candidato.

Embora constitucionalmente limitado a dois mandatos, Trump continuou jogando com a idéia de um terceiro mandato. Em abril passado, ele disse à Time Magazine que se aposentaria após seu segundo mandato porque “eu realmente não tenho outra opção” e que ele não apoiaria a mudança da alteração 22.

No entanto, durante o café da manhã de oração nacional no mês passado, Trump sugeriu a possibilidade novamente, dizendo: “Eles dizem que eu não posso correr novamente; Essa é a expressão. Então, alguém disse: Eu não acho que você pode. Oh. “