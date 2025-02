Arieccolo! Às vezes eles voltam! E Luca MarinelliPelo que Duce era, ele com muita frequência e gosta de voltar. Sim, é impossível esquecer seus tormentos para pensar Benito Mussolini em Sou o filho do séculoA série transmitiu em Sky sobre a história do ditador fascista. Marinelli disse que sofreu muito sofrimento dele, mas já está pronto para uma segunda temporada de Duce. E, novamente, ultimamente, ele nos informou que não está usando o avião, sempre que possível, prefere viajar com trens com um período indefinido, tudo para não ter influência no meio ambiente.

E agora está ansioso pela nova bandeira da esquerda com teorias mais e especiais. Dê a eles uma entrevista um Imprimirque o interceptou no festival de cinema de Berlim, onde ele tocou Licença Patsenralfilme dirigido por sua esposa Alissa Jung.

A nova teoria marinelliana é objetivamente perturbadora. “Acho que todos sofremos de um sistema patriarcal que não se sabe para quem ele fez bem, penso em alguém. Estamos fazendo grandes revoluções nessa área, temos que continuar, temos que continuar, Este é apenas um começoMas eu tenho confiança nisso, as coisas vão mudar: “Ele é.





Imprimir Então ele tenta aprofundar a posição de Marinelli, eles o lembram de como o eixo do patriarcado “parece que eles geralmente são figuras emergentes de pais insuficientes. Como você acha que é um bom pai na sua opinião?”. E Marinelli responde: “Graças ao feminismo, tentamos derrubar um patriarcado quem sempre foi Para homens e mulheresUm problema muito sério. Morando em nossa família, com Alissa, que tem dois filhos em seu primeiro casamento, aprendi que a coisa mais importante que os pais podem fazer é ouvir seus filhos e aprender com eles. As crianças, comparadas a nós, estão muito mais conectadas ao horário atual. Temos mais experiência, mas eles vivem hoje. Sempre deve haver uma troca “, conclui Marinelli, vítima do patriarcado.