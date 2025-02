‘Até Shreya Ghoshal …’: Vídeo antigo de Udit Narayan beijando o cantor de Bollywood Resurfaces; As redes sociais reagem

Depois que os fãs originais do Udit Narayan Video Kissing se tornaram virais, várias imagens mais antigas do cantor de ‘Pehla Nasha’ ressurgiram nas redes sociais. Os clipes mostram Udit Narayan beijando outras celebridades femininas, incluindo os cantores Alka Yagnik e Shreya Ghoshal.

O que Uudit Narayan disse sobre o incidente de beijo

Depois que o vídeo do beijo de Udit Narayan se tornou viral, o cantor deixou claro que não era vergonha ou arrependimento da situação. Ele acrescentou: “Não, de jeito nenhum! Por que deveria ser? Você ouve algum arrependimento ou tristeza na minha voz? Na verdade, estou rindo enquanto converso com você. Não é algo sórdido ou secreto. Está lá em domínio público. Meu coração é puro. Se algumas pessoas querem ver algo sujo em meu ato de puro afeto, sinto muito por elas. Eu também quero agradecer. Porque agora eles me tornaram ainda mais famosos do que eu.