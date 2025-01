Atenção! Estas 9 tendências de unhas ousadas estão prestes a dominar seu FYP em 2025

Com um novo ano vem uma inspiração infinita para a beleza. Para nós, pelo menos no que diz respeito às tendências de unhas, isso significa passar inúmeras horas gravando, capturando screenshots e recriando os looks de unhas mais quentes de 2025 em casa e na sala. Faltam apenas algumas semanas para o ano e nós, editores de beleza, estamos vendo uma avalanche de grandes tendências de manicure surgindo em nossos FYPs em eventos de prestígio no tapete vermelho (o 82º Globo de Ouro ofereceu uma mina de ouro de looks para copiar). ) e fashionistas amantes de unhas.

Para ter uma ideia melhor de quais tendências de unhas vão dominar este ano, escolhemos Thea Green, manicure famosa e fundadora da Unhas Inc.por suas maiores previsões sobre os looks que veremos o tempo todo e os melhores produtos para nos ajudar a usá-los. Se você mal pode esperar para ver quais tendências este ano lhe reservam, continue navegando. Prepare-se para tirar uma captura de tela para sua próxima consulta de manicure.

Dicas para o microfone francês

Se você amou o retorno triunfante das gorjetas francesas nos últimos anos, ficará feliz em saber que a tendência se fortalecerá em 2025, com um toque minimalista. “Esta tendência é uma versão moderna da manicure francesa com pontas ultrafinas e delicadas em tons clássicos de branco ou neon da moda”, diz Green. “A tendência da nail art simples deve continuar, pois muitas pessoas preferem uma beleza de baixa manutenção, que requer menos manutenção. Essa tendência tem um apelo atemporal que funciona com diferentes cores e acabamentos.

Compre a tendência

Manicuro Aperfeiçoador de Unhas All-In-One Active Bright

Unhas Inc. Trio de canetas marcadoras Mani Nail Art

Espelho cromado

(Crédito da imagem: @nails_of_la)

Você pode ter previsto isso, mas as unhas cromadas também ficarão conosco durante a maior parte do ano, e já começamos a identificá-las dentro e fora do tapete vermelho. Esperamos ver uma tendência mais futurista com a prata. “A tendência das unhas cromadas espelhadas apresenta um acabamento metálico altamente reflexivo que dá um brilho espelhado. As cores normalmente incluem prata clássica, ouro e cromo pérola”, diz Green. “É provável que esta tendência continue (este) ano devido ao seu lado moderno que se adapta a todos os estilos e ocasiões.”

Compre a tendência

Unhas Inc. Polimento metálico cromado espelhado de alto brilho

Linda diva Pigmentos de manicure prateados cromados

Encantos de unhas de strass

(Crédito da imagem: @imarinnails)

A arte tridimensional das unhas permanece colada usando joias de unhas atraentes e cola de unhas de longa duração para manter os designs impressionantes no lugar. Tomamos notas do artista de unhas Imarni, da @ImarniNails, com sede em Londres, conhecido por defender designs atraentes, e copiamos essas unhas incrustadas de pedras preciosas. Estamos planejando joias de unhas coloridas combinadas com formas nostálgicas inspiradas no Y2K, como corações e estrelas.

Compre a tendência

Makart Cola de strass para unhas

BelleBoost Conjunto de strass para nail art

Unhas Opala

(Crédito da imagem: @paragonnails)

Os artistas de unhas de todos os lugares estão começando a ver sua clientela solicitando cores de unhas opalescentes que brilham quando captam a luz. Acima, uma artista da Paragon Nails nos mostra como fazer essa manicure rosa com reflexos dourados. Você pode recriar esse mesmo visual com unhas de comprimento médio em formato de amêndoa e um esmalte opalescente que captura o mesmo efeito etéreo.

Compre a tendência

IPO Esmalte em Glazed N’ Amused

Gelês Chrome StiX em Opala Rosa

Tons de marrom

(Crédito da imagem: @browngirlhands)

Considere isso um sinal para experimentar a cor do ano da Pantone: Mocha Mousse. Em 2025, veremos o marrom quente aparecendo em todos os espaços de moda e beleza. Procurando inspiração? Veja como Hannah Harris, fundadora da Brown Girl Hands, combinou a cor com outro tom de marrom para criar um design divertido. Para conseguir esse look, experimente combinar seus marrons favoritos e brincar com o posicionamento.

Compre a tendência

IPO Epsresso seu esmalte interior

Unhas Inc. Conjunto de esmaltes Keep It Tonal Ombre, 4 peças

Curto e limpo

(Crédito da imagem: @raelondonnails)

Embora veremos nossa parcela de designs ousados ​​e maximalistas, não diga adeus às unhas curtas e naturais ainda. Não chamaríamos isso de uma nova tendência (pelo contrário, essas manicures sem esforço são a definição de atemporalidade), mas é certamente um look de unha ousado que vimos entre o público da moda. Você pode querer ficar de olho neste enquanto nos aproximamos da primavera para dar início à temporada de casamentos.

Compre a tendência

Essie Esmalte em Lady Like

IPO Esmalte em Bare My Soul

Unhas de gelatina

(Crédito da imagem: @imarinnails)

As unhas de gelatina estão de volta e Green é totalmente a favor. “As unhas gelatinosas são caracterizadas por sua aparência translúcida e vítrea. As tendências de unhas para o próximo ano enfatizam acabamentos e texturas brilhantes, e as unhas gelatinosas se encaixam perfeitamente nessa estética”, explica ela. Para um visual extra brilhante, certifique-se de que suas unhas estejam polidas e que suas cutículas estejam bem lubrificadas antes de começar a aplicar o esmalte.

Compre a tendência

Ella+Mila Esmalte de geléia de melancia Rancher

Manteiga de Londres Tratamento Fortalecedor Jelly Preserve com Ruibarbo e Morango

Esmalte de canela

(Crédito da imagem: @nailsbyzola)

Quando Hailey Bieber exibiu sua manicure ‘Cinnamon Glaze’ criada por uma manicure Zola Ganzorigt Há alguns meses, isso incendiou a Internet. Este ano, há uma boa chance de vermos mais looks de unhas polidas usados ​​por celebridades e fashionistas. (Hailey Bieber, estamos olhando para você.) Para recriar isso durante suas sessões de manicure em casa, opte por um esmalte cromado com tons de cobre ou rosa e um toque de brilho dourado.

Compre a tendência

Baía de pregos Esmalte L’Oxygène em Areia Rosa

Cidade de Londres Esmalte com cor de laca aprimorada em Boozy Brunch

Movimento minimalista

(Crédito da imagem: @imarinnails)

Lembra-se das unhas minimalistas do espaço negativo que dominaram tantos dos nossos painéis do Pinterest no verão e outono passado? Eles estão aqui para ficar! Essa tendência de unhas tem tudo a ver com brincar com formas únicas e momentos criativos nas unhas, e você pode ter certeza que os editores de beleza da Who What Wear serão os primeiros a experimentar este ano. Para um acabamento impecável, recomendamos usar um pincel fino para Nail Art e dedicar o seu design com calma.

Compre a tendência

ModoCha Ferramenta de pincel para Nail Art para esmalte em gel