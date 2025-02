Atire em uma escola na Suécia: 5 feridos, que terminou os ataques

Tiro no campus do Campus de Treinamento para Adultos Rivbergska Di Di Örebro200 km a oeste de Estocolmo, em Suécia: O orçamento é 5 ferido, mesmo que a gravidade de seus distúrbios não seja conhecida. Quatro são admitidos no hospital no Hospital Universitário da cidade. Entre eles, nenhum policial. De acordo com o jornal sueco ExplicitamenteDiz -se que o atacante cometeu suicídio. Após o lançamento do alarme, chegou os serviços de resgate e uma ambulância, enquanto uma enorme operação policial está em andamento na escola. Enquanto isso, por segurança, os estudantes das instituições vizinhas e os habitantes da área foram convidados a não sair.

“Atualmente, isso é considerado uma tentativa de assassinato, um incêndio malicioso e um pior crime de porto ilegal de armas”, disse a polícia em nota. Uma pessoa que está presa na escola, no entanto, à mídia sueca, disse: “Ouvimos fotos diferentes”. O ministro da justiça sueca Gunnar StrömmerEntão um então um Svt Örebro Ele disse: “As informações sobre as ações da violência em Örebro são muito sérias. A polícia está no local e a operação está em pleno andamento. O governo está em contato próximo com a polícia e segue de perto os desenvolvimentos”.





A escola acabou no visor, com a presença de estudantes que fizeram isso Mais de 20 anosOferece cursos para o ensino médio primário e superior, bem como cursos suecos para imigrantes, treinamento profissional e programas para pessoas com deficiência intelectual.