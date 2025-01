Atividades gratuitas, compras de segunda mão, refeições preparadas: ESSES milionários abraçam a tendência do subconsumo

Na era do fast fashion e das tendências, o conceito de subconsumo está ganhando popularidade entre alguns milionários e pessoas com renda alta. O subconsumo tornou-se popular em plataformas de redes sociais como o TikTok, onde as pessoas adotam práticas que incluem cozinhar em lote, comprar em segunda mão e evitar compras desnecessárias.

Segundo pessoas entrevistadas pela Fortune, a adoção de formas de subconsumo melhorou o seu saldo bancário e deu-lhes a opção de se aposentarem mais cedo.

Shang Saavedra Shang Saavedra é uma autora e empreendedora de 39 anos que atribui seu patrimônio líquido multimilionário às lições que aprendeu na infância sobre como economizar dinheiro. Ela e o marido moram em uma casa alugada de quatro quartos nos subúrbios de Los Angeles.

O casal possui um carro usado de 16 anos atrás. Eles compram principalmente em supermercados baratos como o Aldi e preferem comprar alimentos congelados para reduzir custos. Saavedra tem dois filhos, de cinco e dois anos, que usam roupas usadas e brincam com brinquedos do Facebook Marketplace. Em vez de fazer viagens caras à Disneylândia, eles preferem atividades gratuitas.

No entanto, Saavedra gasta uma quantia significativa de dinheiro enviando seus filhos para escolas particulares e possui propriedades em Nova York. Tais despesas estão alinhadas à sua filosofia financeira, que prioriza investimentos em educação e ativos.

Antes de se tornar empreendedora, ocupou cargos corporativos na CVS e na Victoria’s Secret. Saavedra mencionou que ela e o marido reduziram significativamente as despesas no início de sua carreira.

“O subconsumo tem que ter um propósito”, explicou Saavedra. “Se você fizer isso apenas para economizar, você vai se esgotar. Para nós, o objetivo era a liberdade financeira e familiar, o que fez valer a pena. É claro que sou tentado por itens de luxo e ocasionalmente nos entregamos a um bom encontro noturno, mas entender o ‘porquê’ de suas escolhas mantém você com os pés no chão”, disse Saavedra. Fortuna.

Ele continua com seus hábitos de subconsumo durante as festas de fim de ano e suas despesas só aumentam devido a doações filantrópicas.

Annie Cole Da mesma forma, Annie Cole, uma pesquisadora e especialista em finanças pessoais de 36 anos, adotou um estilo de vida minimalista, apesar de ter um patrimônio líquido de mais de US$ 1 milhão e ganhar uma renda de seis dígitos. Ele quase reduziu seus gastos domésticos mensais para menos de US$ 4.000, muito menos do que a média americana de US$ 6.440 em 2023.

Algumas práticas que ela adotou para garantir esse estilo de vida são preparar refeições em lote, vender o carro e comprar roupas apenas três vezes por ano na Goodwill. A última vez que você comprou um item financiado com cartão-presente foi há mais de um ano. Ela financia suas férias com milhas aéreas que recebeu durante sua função corporativa. Ele gosta de atividades gratuitas, como caminhadas e natação, durante seu tempo livre.

Cole planeja se aposentar quando tiver 40 e poucos anos. No entanto, seu atual emprego de meio período parece uma semi-aposentadoria para ele.

“Saber que poderia me aposentar já é, por si só, um colchão financeiro”, disse ele. “Agora vivo com flexibilidade, trabalho menos e faço as coisas que amo – é uma bênção”, disse Cole. Fortuna.

Roberto Queixo Robert Chin, um dentista de Las Vegas, adotou um estilo de vida de subconsumo devido ao aumento dos gastos e à sua disposição de vincular os gastos a metas financeiras de longo prazo. Chin e sua sócia, Jessica Pharar, limitaram seus jantares a uma ou duas vezes por mês e compram alimentos a granel na Costco para lidar com a inflação.

Eles buscam durabilidade nos produtos que compram, incluindo marcas de roupas com garantia vitalícia, e alugam suas casas para cobrir futuras despesas de propriedade.