Ativistas sociais do Okrug Autônomo de Nenets realizaram o desejo dos filhos de uma família numerosa

Representantes do Conselho Público do Ministério de Assuntos Internos da Rússia do Okrug Autônomo de Nenets realizaram o desejo das crianças de Ano Novo: agradaram os filhos de uma família numerosa com uma visita ao centro de entretenimento infantil.

Trampolins, labirintos, escorregadores, áreas de recreação e jogos interativos. Tendo chegado a um mundo maravilhoso, as crianças receberam muitas impressões vívidas e inesquecíveis, relata o serviço de imprensa do Ministério de Assuntos Internos da Rússia do Okrug Autônomo de Nenets.

Durante o divertido evento, a representante do Conselho Público do departamento, Olga Kuzmina, prestou atenção à conversa preventiva, discutindo com a galera regras simples de segurança. Ao final da animação ativa, as crianças foram brindadas com deliciosas guloseimas e lembranças memoráveis.