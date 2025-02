Atlantismo, realismo, liberdade e coragem. Meloni e as quatro senhas para a Europa

Mario Sechi 18 de fevereiro de 2025

O segredo da liderança é encontrar tempo e medição. Nem para nem depois, mas na hora certa; Nem muito nem pouco, mas com precisão. Giorgia Meloni Ontem em Paris, ele era esperado por uma difícil nomeação diplomática, uma fuga Emmanuel Macron Ele arriscou o topo para trazer maneiras perigosas – em primeiro lugar que Antiamericano – em uma fase muito delicada na história. Sua intervenção endireitou um topo pregado de Macron no formato e no edifício político.

Quatro são os pontos mais importantes. O primeiro ponto é chamado “Atlantismo”. Meloni colocou as peças de volta no tabuleiro de xadrez no lugar certo, fora do eixo euro-atlântico, existe apenas um aventureiro que não calcula as consequências de uma ruptura com Washington, o pântano mortal do anti-trumpismo. Para a Itália, é uma linha vermelha que não pode ser superada, nosso aliado natural se chama América.

O segundo ponto é chamado “realismo”. Quando Meloni Macron e Solha Todos nós pagamos antes da guerra na Ucrânia “, a Carta da Verdade cai sobre a mesa Elysée que esconde a França e a Alemanha por lojas e dificuldades internas. A escolha de defender a soberania de Kiev é necessária, assim como não ampliar o campo de batalha por enviando tropas européias.

O terceiro ponto é chamado “liberdade”. O da palavra, pilar de qualquer outra liberdade. Quando Meloni diz que compartilha as palavras do vice -presidente JD Vance Feche o círculo com o quarto ponto, está quente “coragem”.