A equipe de atletismo RNO-Alania participou com sucesso nas competições em Stavropol. No primeiro dia de competição do campeonato e campeonato do Distrito Federal do Cáucaso Norte, os atletas receberam 9 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze, informou a assessoria de imprensa do Ministério do Esporte da República.

O vencedor do campeonato de 3.000 m foi Vladislav Nenashev, os segundos lugares nos 60 m foram conquistados por Arina Bilaonova e Vadim Vazagov.

No Campeonato do Distrito Federal do Cáucaso Norte entre juniores e juniores na corrida, as medalhistas de ouro em suas faixas etárias foram: Ellina Kokoeva (400 m), Alexandra Bekoeva (400 m), Marat Dzhioev (60m), Rostislav Kostarnov (60m ); Milana Dzuskaeva (60 m) e Veronika Sidyakina (60 m). Khetag Kudziev conquistou mais uma medalha de ouro no salto em distância.

Anteriormente foi noticiado que o terceiro jogador de futebol deixou Alania em duas semanas.