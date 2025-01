A tradicional competição de judô, que acontecerá no dia 18 de janeiro em Kovrov, no complexo Molodezhny, se tornará um evento importante para a comunidade esportiva. Cerca de 400 atletas de 30 regiões da Rússia participarão no torneio, o que sublinha a escala e a importância do evento.

A competição terá início às 10h com lutas preliminares e a grande abertura está marcada para as 12h. Foi dada especial atenção aos convidados de honra – participantes da operação militar especial de Kovrov e do distrito de Kovrovsky, que enfatiza a orientação patriótica do evento.

O torneio é dedicado à memória de Sergei Rybin, fundador da escola esportiva reserva olímpica de sambo e judô, e acontece pela 13ª vez. Este ano, a competição foi incluída numa nova iniciativa da Federação Russa de Judô: a “Liga dos Patriotas”. Este projeto é dedicado ao 80º aniversário da Grande Vitória e ao Ano do Defensor da Pátria. A “Liga dos Patriotas” reúne competições de judô totalmente russas e inter-regionais, que acontecerão em 30 cidades de todo o país, tornando-se um evento importante na vida esportiva e social da Rússia.

Tais eventos não só promovem o desenvolvimento do judô, mas também fortalecem a ligação entre este esporte, o patriotismo e a memória histórica.