Atletismo: May, ‘Doualla é um grande talento, mas precisa conseguir crescer, agora a escola é a prioridade’**

Roma, 20 de janeiro. – (Adnkronos) – “Kelly Ann Doualla é um grande talento, mas ela precisa crescer com descanso. Agora ela tem que gostar de atletismo, mas como ela mesma disse, a prioridade é a escola. Vamos falar sobre isso novamente em um alguns anos falam”. Assim, para Adnkronos, presidente da Fidal Stefano Mei, sobre o desempenho da velocista italiana Kelly Ann Doualla, de 15 anos, que estabeleceu o novo recorde do Campeonato Europeu Sub-18 nos 60 metros no sábado em Ancona com o tempo de 7,23 apenas 15 metros de idade.

“Estou feliz por ter um potencial campeão na Itália, mas devemos ter cuidado ao rotular o fenômeno – sublinha Mei –. Por exemplo, aos 16 anos bati o recorde mundial júnior nos 3.000 metros e me deram o título de campeão destinado. Isso me desestabilizou, nessa idade você não tem equilíbrio para administrar certas responsabilidades.

“Kelly precisa ser protegida, felizmente ela é muito bem cuidada pelo treinador e pelos pais, a quem parabenizo. Espero que não haja nenhum fardo externo sobre seus ombros que ela não possa suportar nessa idade. as coisas se desenvolvem da melhor maneira, podemos ter uma campeã em 3-4 anos, mas agora ainda é cedo. Agora ela tem que ir a campo e pensar em se divertir”, finaliza a número um do atletismo italiano.