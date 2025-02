ATM, adeus: é assim que levaremos o dinheiro, a revolução no banco

Uma nova era no balcão Atm: Os clientes de poupadores e bancos devem se preparar para dizer adeus ao cartão a ser inserido. Uma inovação da da tecnologia NFC (comunicação próxima de campo) que promete melhorar significativamente a segurança e reduzir drasticamente a possibilidade de fraude e golpes.

No que diz respeito a pagamentos sem dinheiro, as gravações também pretendem ser digital. Nesse sentido, os disjuntores de contato estão constantemente se tornando generalizados, para que os usuários possam levar mais rápido, sem precisar colocar o cartão ATM na porta.

Você pode apoiá -lo com o leitor ou usar mais facilmente seu smartphone, abrir a aplicação da sua configuração bancária. Depois de verificar sua identidade, os usuários têm acesso às funções tradicionais do ATM: em resumo, é possível realizar gravações, consultar o saldo restante da sua conta corrente, transferências, pagamentos e pagamentos nos balcões equipados. Também se despediu dos antigos teclados mecânicos, agora cada vez mais comparável aos “resíduos da era industrial”, quase como se fossem cabines telefônicas mais desesusas. Largo Al Touchscreen, como no telefone celular.





Como mencionado, o objetivo é melhorar a segurança e minimizar o risco de Clone de cartões e diversão de fraude desnatando. O “diálogo” com o smartphone também contribuirá para tornar a identificação do usuário mais segura, por exemplo, devido ao reconhecimento de rosto ou impressão digital. Para o economizador, no entanto, a conveniência de poder deixar o jornal em casa, substituí -lo pelo “virtual” no smartphone ou, em caso de uso, o desconforto do desgaste do pneu magnético, não mais para o chip na porta. Vida mais longa ao papel e um pouco mais de serenidade para o proprietário.