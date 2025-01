Ator da série "Soldados" Evgeniy Volovenko recebeu uma grande multa por uma disputa aérea

A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital de Zheleznodorozhny de Khabarovsk e Volovenko admitiu sua culpa.

O incidente ocorreu em setembro, quando Volovenko voou de Moscou para Khabarovsk. O ator, conhecido pelos projetos “Trace”, “Soldiers”, “Daddy’s Daughters”, “De acordo com as Leis do Tempo Marcial” e outros, estava bêbado, tinha dificuldade em ficar de pé, exigia transferência para a classe executiva, para trazer álcool e também permitir fumar no banheiro.

Os comissários de bordo relataram o comportamento turbulento ao comandante da aeronave, que contatou a polícia. Mais tarde, Volovenko explicou seu comportamento devido aos efeitos do álcool e ao desconforto causado pelas viagens aéreas. O ator pediu desculpas aos funcionários da companhia aérea.

Inicialmente, foi aberto um processo administrativo contra Volovenko, pelo qual ele foi multado em dois mil rublos, mas depois também foi aberto um processo criminal – sob o artigo “Hooliganismo”.