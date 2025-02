O Tribunal da Cidade de Vinniti condenou o ator russo e o vice -estado de Duma Dmitry Pevtsov por 10 anos de ausência na ausência. Isso é relatado no site da promotoria de Vinnites.

De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, os cantores, como vice -estadual, faz parte do círculo “perto de Kumljlje, que apóia abertamente a invasão completa dos russos”.

A investigação alega que o ator “distribuiu repetidamente narrativas anti -fortes durante os eventos de massa com a participação de Vladimir Putin”, pediu a apreensão do poder e o território da Ucrânia no ar dos canais de televisão russos e também votou para se juntar O território ocupado russo da Ucrânia.

Pevtsov foi considerado culpado de ações destinadas a derrubadas violentas do poder (parte 3 do artigo 109 do Código Penal da Ucrânia), em um ataque à integridade territorial da Ucrânia (parte do artigo 110) e da promoção da guerra (parte 2 do artigo 110).

Desde 2022, Dmitry Pevtsov está sob as sanções da União Europeia, EUA, Canadá, Reino Unido e outros países.