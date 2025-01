ATOR explicou como deve ser calculada a taxa turística

A partir de 1º de janeiro de 2025, uma taxa turística foi introduzida em 750 cidades e municípios em 62 regiões da Rússia. A Associação dos Operadores Turísticos (ATOR) explica quem deve pagar a taxa de viagem e como ela é calculada.

A diferença entre uma taxa turística e uma taxa de resort é que esta não é paga pelo turista no momento do check-in num hotel, mas por “qualquer alojamento listado no registo de alojamentos classificados”, de acordo com o artigo 418.1-418.9 do Código Tributário. da Federação Russa. Um estabelecimento habitacional é definido como “organizações e indivíduos (incluindo empresários individuais) envolvidos na prestação de serviços para a disponibilização de locais para permanência temporária de indivíduos em estabelecimentos habitacionais”.

O ATOR Legal Service também explica: A base tributária é calculada pela fórmula: o custo de vida em um quarto de hotel multiplicado pela alíquota (1%) estabelecida pelos atos jurídicos das autoridades municipais e cidades federais, mas não inferior a 100 rublo . Os sanatórios também têm de pagar imposto turístico, mas num valor fixo: 100 rublos.

“Todos os processos relacionados com o pagamento da taxa de viagem são integralmente confiados por lei às pessoas colectivas e particulares que prestam serviços de alojamento temporário em meios de alojamento”, explicou o chefe do Serviço Jurídico da ATOR Nadezhda Efremova. “Os operadores turísticos e agentes de viagens não são obrigados a refletir o valor e o facto do pagamento da taxa de viagem nos seus documentos com os turistas.”