Ator "SMERSHA" E "Codificação" Oleg Novikov morreu antes de sua apresentação

Como ele escreve AIF.ruProdução com a participação de um artista que desempenhou mais de cinquenta papéis no palco, anunciado em 8 de fevereiro.

A causa da morte de Novikov foi uma doença grave. Os detalhes não são especificados.

Novikov nasceu em 21 de janeiro de 1961, formou -se na Yaroslall Theatre School, trabalhou no teatro de teatro russo regional de Nikolaev, nomeado em homenagem a Chkalov e no teatro russo do teatro acadêmico teatro Volkov.

Na tela – do final dos anos 70: “Meninos do nosso jardim”, “Hiromant”, “Reservado Special Forces”, “Zemsky Doctor”, “Smersh”, “Código de Honra”, “Rostov”, “Me ligue para o distância de um claro ”.

A comédia de 2023 com a priluquechnia de Pavel “Vasya não está em si mesma” foi despedida do ator.