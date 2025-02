Atriz Lynn Stewart, que jogou "Uma pessoa atual" Com Schwarzenegger

No 79º ano de vida, a atriz americana Lynn Marie Stuart, conhecida pela série “Damn Service in the Mash” e o filme “Running Man” com Arnold Schwarzenegger morreu. O artista morreu em Los Angeles em 21 de fevereiro, a causa da morte não é revelada, relata a variedade.

Lynn Stewart em Los Angeles em 1946, na tela desde a década de 1970.

Ela tocou em projetos como grafite americano, Jeffersons, Alice, Laverna e Shirley, Golden Girls, Dinasty, Elvira: Senhor das trevas, “Make Your Entusiasm”, “Anatomy of Passion”, “na Filadélfia, está sempre ensolarado”, ” Duas garotas em superficial.