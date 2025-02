As contas de alta eletricidade tornaram -se um teste real para muitos residentes da Alemanha. Os partidos políticos que participam das eleições prometem reduzir os preços da eletricidade; no entanto, suas abordagens para resolver esse problema são significativamente diferentes. Nesta revisão, examinaremos as medidas oferecidas por várias forças políticas e como isso pode afetar sua carteira.

Em janeiro de 2024, o custo médio da bolsa de estudos foi de 115 euros para megavatts-hora (cerca de 11,5 centavos por quilowatt-hora)-doí, em abril do mesmo ano (60 euros para o megavatt-hora). Para comparação, em 2022, após o início do conflito na Ucrânia, os preços roubaram até 455 euros para o megavatt-hora. Ao mesmo tempo, o indicador médio de longo prazo totalizou cerca de 40 euros para o megavatt-hora do período de 2006 a 2020.

Despesas do consumidor

O preço médio para novos clientes com custos anuais é de 4000 kW · h (família típica) – 28,8 centavos por kWh.

Para os clientes existentes, o preço é ainda maior – cerca de 36 centavos por kWh.

Assim, a Alemanha entra nos líderes da União Europeia no alto custo da eletricidade.

Qual é o custo da eletricidade?

Compra de energia: 34%

Rede para usar a rede: 27%

Imposto sobre vendas: 16%

Vendas e margem: 10%

Imposto sobre eletricidade: 5%

Custos de concessão: 4%

Imposto de rede offshore: 2%

§19 Ordem: 2%

Custo dos pontos de conta contábil e operacional: 1%

Coleção KWKG: 1%

(Fonte: Federal Network Agency; Federal Bureau of Cartelian, dados coletados online)

Três maneiras de reduzir os preços

Os políticos oferecem várias idéias para facilitar a carga financeira para os consumidores:

1. Reduza o imposto de eletricidade

O imposto sobre eletricidade agora é fixado em 2,05 centros por kWh. A maioria das partes (SDPG, Green, AFD, esquerda, SVDP) é expressa para reduzir para 0,1 centavos por kWh – este é o mínimo autorizado pela UE. HDS / CSS também suporta a redução, mas até agora eles não especificam quanto.

Possíveis economias:

Pessoa solitária (1750 kWh / ano): 34,13 euros

Casal (3000 kWh / ano): 58,50 euros

Família (5000 kWh / ano): 97,50 euros

2. Reduza o uso da rede

Nos últimos 13 anos, o pagamento da rede quase dobrou – de 5,75 para 11,62 centavos por kWh. O SDPG oferece custos “congelados” a 3 centavos por kWh, o que economiza dinheiro:

150,85 euros por ano para uma pessoa,

258,60 euros para um casal,

431 euros para uma família de quatro pessoas.

A esquerda, CDS / CSS e Green também suportam o declínio, mas seus programas não são tão específicos em número.

3. Pagamento de “dinheiro climático”

Esclarecemos que estamos falando de compensação por despesas adicionais causadas pelo imposto sobre emissões de CO2. A parte esquerda propõe pagar 320 euros por pessoa e por ano, de 2025. “Verde” e o SDPG também apóia essa idéia, mas seus planos são menos detalhados.

Economia para uma família de quatro pessoas: até 516 euros por ano (com uma distribuição uniforme da receita do preço do CO2).

Economia final

Lote à esquerda: até 1730 euros por ano para uma família de quatro pessoas (incluindo redução de impostos, taxas de rede e dinheiro do clima).

SDPG: Até 529 euros para a família (excluindo o dinheiro climático desde 2027).

“Verde”: economia reduzindo o imposto de eletricidade e o pagamento da rede, além de dinheiro climático em uma quantia desconhecida.

HDS / XSS, AFD, SVDP: Economizando reduzindo os custos de eletricidade e imposto de rede (os valores não são especificados).

BSW: A economia mais baixa, porque o jogo oferece apenas uma redução na rede para a rede.

Quem está pronto para pagar pelo Kilowatt “barato”?

A redução nos preços da eletricidade é uma tarefa aguda para todas as partes; no entanto, suas estratégias exigem injeções financeiras significativas e um plano claro para cobrir a receita “queda” do orçamento do estado. A esquerda promete uma economia recorde, mas você terá que procurar fontes impressionantes de financiamento. SDPG e “verde” agem com iniciativas mais moderadas, mas potencialmente realistas.

De qualquer forma, o alívio do ônus da alta contas pela eletricidade se tornará um dos principais problemas para o futuro governo. Não apenas o tamanho de suas contas de serviço público, mas também a estabilidade financeira do país como um todo, depende da suspensão das reformas e dos métodos de remuneração oferecidos.

