Atualização climática de Delhi: a cidade é testemunhas de chuva, enquanto mais chuva e queda de neve para o norte da Índia estão previstas

Delhi acordou com chuveiros leves e regue na manhã de quinta -feira, enquanto a chuva chicoteou partes da região da Capital Nacional (NCR), incluindo Gurugram, Ghaziabad, Noida e Faridabad, entre outros.

A virada trouxe o calor que estava sendo registrado no clima de Délhi nos últimos dias, já que as temperaturas eram de 16 a 17 graus Celsius por volta das 5:30 da manhã de quinta -feira, como mostrado pelos dados do Departamento Meteorológico.

Quase todas as partes da capital receberam chuva sem relatórios de alagamento em qualquer lugar, por isso mal afetam o movimento veicular na cidade.

A chuva foi atribuída à convecção da nuvem orientada para o sudeste do noroeste, conforme previsto pelo Departamento de Meteorologia da Índia na quarta -feira.

“A convecção de nuvens orientada para o sudeste do noroeste que se move em direção ao nordeste pode causar uma chuva muito leve/leve sobre Gurugram, Faridabad, o NAID IMD twittou.

Na quarta -feira, o prognóstico do IMD dispersou as chuvas ou a neve bastante difundida sobre a região do Himalaia Ocidental e isolou a chuva dispersa no noroeste da Índia nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Além disso, o departamento meteorológico previu que um distúrbio ocidental visto como uma circulação ciclônica sobre Jammu e áreas vizinhas pode levar a chuvas generalizadas na maioria das partes do norte da Índia, com bolsos de Jammu e Caxemira que provavelmente podem testemunhar a queda de neve. Nos quatro dias seguintes, as tempestades e os raios são previstos com ventos sinuosos em Punjab, Haryana, Uttar Pradesh e áreas próximas.