Atualização do acidente de mineração de Assam: Mais três corpos recuperados da mina de carvão Umrangso; cinco mineiros ainda desaparecidos

Atualização sobre o acidente de mineração de Assam: O número de mortos no trágico acidente na mina de carvão Umrangso aumentou para quatro no sábado, depois que as equipes de resgate recuperaram mais três corpos de um rato de carvão em forma de buraco em 3 quilos no sábado. Uma equipe de resgate conjunta formada pela Marinha Indiana e pela Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) tem trabalhado para resgatar mineiros presos na mina de carvão que desabou em Assam. Mais cinco continuam desaparecidos.