Atualização do tempo em Bengaluru: condições de ondas de frio se intensificam em Karnataka, IMD prevê baixas temperaturas nos próximos 2-3 dias

Uma intensa situação semelhante a uma onda de frio atingiu Karnataka no sábado. O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) prevê baixas temperaturas em Bengaluru e outras cidades para os próximos dois a três dias. A maioria deles também provavelmente testemunhará manhãs de neblina.

Atualização do tempo em Bangalore hoje A capital Karnataka provavelmente enfrentará frio no domingo. A situação permanecerá semelhante nos próximos 2 a 3 dias. De acordo com o IMD, as temperaturas mínimas e máximas de Bengaluru hoje são provavelmente em torno de 14 graus Celsius e 26 graus Celsius, respectivamente.

A cidade metropolitana sofreu uma queda significativa na temperatura mínima no sábado. De acordo com o relatório do IMD, houve um desvio de -2 graus Celsius da temperatura normal em 4 de janeiro. As temperaturas mínima e máxima foram de 27 graus Celsius e 14 graus Celsius, respectivamente.

A cidade provavelmente testemunhará céu limpo com neblina e neblina moderadas hoje e amanhã. As temperaturas máxima e mínima provavelmente ficarão em torno de 26°C e 14°C, respectivamente.

Condições de ondas frias em Karnataka Embora não haja nenhuma notificação sobre a situação das ondas de frio em Bengaluru, várias regiões de Karnataka enfrentam situações intensas semelhantes às das ondas de frio. O tempo provavelmente permanecerá o mesmo nos próximos dias.

É muito provável que as condições de ondas de frio prevaleçam nos distritos de Bidar, Kalaburgi e Vijayapura, no interior norte de Karnataka, nos próximos 2 dias. Nenhuma grande mudança nas temperaturas mínimas na costa de Karnataka e no interior do sul de Karnataka

Fonte