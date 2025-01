Atualização meteorológica de Delhi-NCR: Norte da Índia para testemunhar chuva no início de fevereiro devido a distúrbios ocidentais

Delhi e suas áreas circundantes podem testemunhar a chuva com o início do mês de fevereiro, já que dois distúrbios ocidentais devem chegar um após o outro no final de janeiro, informou uma previsão de tempo no domingo.

De acordo com a previsão emitida pelo Departamento de Meteorologia da Índia (IMD), o primeiro distúrbio ocidental estará ativo no topo do Himalaia em 29 de janeiro. Imediatamente depois disso, um segundo distúrbio ocidental também mostrará seu efeito em 1º de fevereiro, o referido prognóstico.

Devido a esses dois distúrbios ocidentais, é mais provável que as colinas vejam queda de neve e também exista a possibilidade de chuva nas planícies.

O IMD previu que pode chover em Delhi nos últimos dias de janeiro. Ao mesmo tempo, os parafusos também são esperados em Punjab, Haryana e Western Uttar Pradesh entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro.

Uma onda fria é esperada em algumas partes do norte da Índia

O departamento climático também previu a onda fria para se intensificar em algumas partes dos estados do norte, como Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab e Rajasthan até segunda -feira.

A partir de então, a temperatura mínima nas planícies do norte pode aumentar para dois a quatro graus, de acordo com a previsão do tempo. Após a diminuição do distúrbio ocidental, você pode ver uma queda de temperatura mais uma vez.

Enquanto a distribuição ocidental trará chuva nos próximos dias no norte da Índia, espera -se que as monções do nordeste saem dos estados do sul da Índia.

Nos dois dias seguintes, a monção que permanece ativa durante o inverno será removida das áreas costeiras de Tamil Nadu, Kerala, Oscaucherry e Andhra Pradesh, acrescentou o IMD.