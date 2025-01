Atualizações ao vivo de casos de vírus HMPV: Ministério da Saúde analisa a situação e insta os estados a promoverem campanhas de conscientização

Atualização sobre o vírus HMPV na Índia: A Índia relatou mais dois casos de metapneumovírus humano (HMPV) na terça-feira (7 de janeiro), elevando o número total de casos de doenças respiratórias para sete. Duas crianças, de sete e 14 anos, testaram positivo para o vírus HMPV em Nagpur. No dia 6 de janeiro, o Ministério da Saúde da União realizou uma videoconferência com todas as autoridades de saúde do estado e esclareceu que o vírus HMPV permanecia estável e não era motivo de preocupação para pânico. O Ministério da Saúde da União enfatizou que o HMPV já está em circulação globalmente, inclusive na Índia, e casos de doenças respiratórias associadas a ele foram relatados em vários países. Siga indiatoday.in para mais atualizações

