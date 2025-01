Atualizações ao vivo do Dia da República de 2025: Índia mostrará poderio militar e herança cultural no 76º Dia da República

Um leopardo da neve num vestido Ladakhi, um ‘tigre’ num Dhoti-kurta segurando um instrumento tradicional e alguns outros animais e pássaros representando diferentes regiões da Índia e a sua diversidade aparecem num doodle especial do Google para comemorar o dia 76 da República.

A obra de arte colorida, que empresta um elemento de surrealismo, retrata as seis letras do “Google” artisticamente entrelaçadas no tema, dando a aparência de um “Desfile da Vida Selvagem”. Foi ilustrado pelo artista convidado Rohan Dahotre, de Pune. Os animais retratados no desfile representam diferentes regiões da Índia, segundo a gigante da internet.

(entradas do PTI)