Atualizações meteorológicas de Delhi-NCR: nevoeiro denso cega Delhi, mais de 100 voos atrasados ​​​​em meio a visibilidade zero no aeroporto

Mais de 100 voos foram atrasados ​​e dez cancelados porque o nevoeiro denso levou a condições de visibilidade zero ou baixa na região de Delhi-NCR na sexta-feira.

A visibilidade zero foi relatada em quase uma dúzia de aeroportos em Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh hoje.

Até as 7h, 117 voos atrasaram no aeroporto IGI de Delhi e 76 voos relataram um tempo médio de atraso de 20 minutos, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24.

O IMD emitiu um alerta laranja para Delhi devido ao nevoeiro denso a muito denso em muitos lugares.

Devido ao atual alerta laranja, aeroportos, rodovias e ferrovias poderão ser afetados.