Atualizações sobre assassinato em Lucknow: homem de Uttar Pradesh que matou sua mãe, irmãs planejavam registrar confissões falsas

Dias depois de Arshad ter sido preso por matar a mãe e quatro irmãs num hotel de Lucknow, a polícia disse na sexta-feira que ele estava tentando enganá-las, chamando-o de criminoso de sangue frio.

Arshad gravou o vídeo da confissão com o objetivo de enganar a investigação, revelou ainda a polícia de Lucknow.

Pouco depois de cometer os assassinatos na véspera de Ano Novo, Arshad gravou um vídeo no qual culpava seus vizinhos por supostamente planejarem vender suas irmãs em Hyderabad, o que o levou a matar sua família.

No vídeo da confissão, Arshad também culpou seus vizinhos por vigiarem sua propriedade em Agra. No entanto, a polícia, ao investigar os moradores de Agra, disse que não houve discórdia, como afirma Arshad no vídeo. A polícia disse ainda que Arshad e Badar não interagiam muito com os vizinhos.

Depois de verificar o telefone de Arshad, a polícia revelou agora que o vídeo foi pré-gravado. Após esta descoberta, a polícia está investigando há quanto tempo Arshad estava realmente planejando os assassinatos.

A polícia confirmou ainda que Arshad e seu pai, Badar, estiveram envolvidos nos assassinatos. Embora Arshad tenha sido preso na noite do incidente, Badar continua foragido.

Na quinta-feira, Arshad contou à polícia sobre o envolvimento de seu pai. Chamando-o de mentor, Arshad disse que seu pai trouxe narcóticos que foram misturados à comida que foi servida à sua mãe e irmãs.

Depois que Arshad estrangulou sua família até a morte, Badar cortou seus pulsos com um bisturi cirúrgico. Arshad também revelou à polícia que Badar estava sentado em silêncio e observando o resto da família morrer sufocado.

A polícia está investigando os registros telefônicos de Arshad e tentando descobrir se mais alguém além de Badar estava envolvido nos assassinatos.