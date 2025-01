Atualizações sobre o terremoto de Vanuatu: Ministério de Relações Exteriores da Índia anuncia assistência humanitária de US$ 500.000

A Índia fornecerá um pacote de assistência financeira de 500 mil dólares a Vanuatu para apoiar a reabilitação e reconstrução de infraestruturas danificadas por um terremoto que atingiu a nação insular do Pacífico em 17 de dezembro, disse o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira.

O terremoto de magnitude 7,4 causou destruição generalizada e perda de vidas perto da costa de Vanuatu, no sul do Oceano Pacífico, deixando 14 mortos e mais de 200 feridos. Vários edifícios comerciais e residenciais, embaixadas e um hospital ruíram como resultado do poderoso terremoto.

Expressando as suas condolências e solidariedade para com o povo de Vanuatu, a Índia reafirmou o seu compromisso de prestar toda a assistência possível.

“Como amigo próximo e parceiro do Fórum de Cooperação Índia-Ilhas do Pacífico (FIPIC), a Índia está ao lado do povo de Vanuatu nos seus momentos de necessidade”, dizia a declaração oficial do Ministério das Relações Exteriores.

O apoio da Índia a Vanuatu está alinhado com o seu compromisso mais amplo com a região Indo-Pacífico no âmbito da Iniciativa dos Oceanos Indo-Pacífico (IPOI), lançada pelo Primeiro-Ministro Narendra Modi em 2019.

A redução e gestão do risco de catástrofes, um pilar fundamental desta iniciativa, sublinha o papel da Índia como resposta responsável e proactiva às crises humanitárias na região da Ásia-Pacífico.

Esta não é a primeira vez que a Índia estende a mão a Vanuatu. As duas nações partilham uma história de cooperação, especialmente em tempos de calamidades naturais, fortalecendo ainda mais o seu vínculo no âmbito da iniciativa das Ilhas Indo-Pacífico.

A mais recente assistência reflecte o compromisso contínuo da Índia com a Assistência Humanitária e a Ajuda em Catástrofes (HADR) e o seu forte papel na contribuição para a estabilidade e resiliência regionais.