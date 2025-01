Aumentam as prisões em Los Angeles por saques e toque de recolher em zonas de evacuação de incêndio

(Bloomberg) — As autoridades de Los Angeles detiveram dezenas de pessoas por saques, enquanto as prisões por roubos e violações do toque de recolher aumentam à medida que os incêndios florestais continuam a assolar a área.

Além do risco de incêndio e dos problemas de qualidade da água e do ar, os moradores de Angeleno e as vítimas do incêndio também tiveram que lidar com relatos de golpistas se passando por funcionários e socorristas da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA). Um homem vestido de bombeiro, vestindo jaqueta e capacete, foi pego tentando um assalto na área de Palisades, disse a supervisora ​​do condado de Los Angeles, Lindsey Horvath, em entrevista coletiva. “Isso é desprezível”, disse ele. “Não podemos tolerar isso.”