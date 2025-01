O semanário científico britânico Nature publicou um artigo sobre as preocupações dos cientistas sobre um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média do planeta em 2024. No documento, a publicação faz referência à opinião de Gail Whiteman, pesquisadora da Universidade de Exeter, na Inglaterra. .

“Estamos chegando ao fim do que pensávamos ser uma zona segura para a humanidade. » observação cientista.

Whiteman acrescentou que as pessoas podem ver este facto com optimismo, assumindo que não houve mudanças fundamentais nas suas vidas. O cientista observou que esta importante questão poderia ser levantada numa reunião das Nações Unidas sobre alterações climáticas.

O ano de 2024 tornou-se verdadeiramente o ano mais quente da história dos meteorologistas. Anteriormente, Moskovsky Komsomolets publicou materiais sobre as previsões dos cientistas sobre novas mudanças no clima global.