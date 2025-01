Austrália alerta Rússia para tomar medidas mais fortes se relatos de assassinato de homem em Melbourne forem confirmados

primeiro-ministro australiano Antonio Albanês Ele alertou Moscou na quarta-feira que se houver relatos da morte de um homem de Melbourne após ser capturado por forças russas num campo de batalha ucraniano forem verdade, o país tomará “as medidas mais fortes possíveis”.

“Vamos esperar que os factos venham à luz, mas se algum dano tiver sido causado a Oscar Jenkins, isso é absolutamente repreensível e o governo australiano tomará as medidas mais enérgicas possíveis”, disse o primeiro-ministro aos jornalistas na quarta-feira.

Os comentários ocorrem enquanto as autoridades trabalham para confirmar relatos de que Jenkins foi morto na Ucrânia, com a ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, alertando na quarta-feira que o embaixador da Rússia em Canberra poderia ser expulso se o australiano fosse ferido.

“Quero ser clara: todas as opções estão sobre a mesa”, disse ela à ABC Radio National na quarta-feira.

No mês passado, uma publicação de vídeo nas redes sociais revelou que Jenkins, 32 anos, tinha sido preso pelas forças russas em Kramatorsk, na região de Donbas, no leste da Ucrânia.

Um vídeo foi postado em plataformas de mídia social russas de um homem que se identifica como Oscar Jenkins e diz ser professor de biologia que mora na Austrália e na Ucrânia.

Citando fontes dentro da Ucrânia, a emissora local australiana Seven News informou na terça-feira que Jenkins, um soldado voluntário australiano que luta em nome de Kiev, “acredita-se que foi morto após ser capturado pelas forças russas na linha de frente”.

Num desenvolvimento relacionado, o embaixador russo em Canberra foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecer os relatórios e reiterar as expectativas da Austrália de que a Rússia seguirá o direito internacional, de acordo com a Seven News, citando autoridades.

“A Federação Russa é obrigada a tratar todos os prisioneiros de guerra de acordo com o direito humanitário internacional”, disse o Ministério das Relações Exteriores, observando que o ministério continua a fornecer apoio consular à família de Jenkins durante este período difícil.

Pelo menos sete australianos morreram lutando contra as forças russas em nome da Ucrânia.