Austrália fecha praias devido à poluição por sabão e drogas

A maioria das amostras tinha o tamanho de uma bola de gude e algumas eram maiores, disseram as autoridades locais em comunicado citado pela CNN.

As praias oceânicas de Sydney, famosas por suas areias douradas e águas cristalinas, atraem turistas de todo o mundo. No entanto, os banhistas foram aconselhados a evitar as praias de Manly, Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North and South Curl Curl, North Steyne e North Narrabeen até novo aviso e a ficar longe de materiais encalhados suspeitos de conterem sabão e drogas. à medida que as limpezas de praias continuam e as investigações estão em andamento.

Em Outubro passado, várias praias, incluindo a famosa Bondi, a leste do centro da cidade de Sydney, foram fechadas depois de milhares de esferas negras terem aparecido na costa. Posteriormente, pesquisas revelaram que os pellets eram formados a partir de ácidos graxos, produtos químicos semelhantes aos encontrados em cosméticos e produtos de limpeza, bem como cabelos, resíduos de alimentos e outros materiais relacionados a águas residuais.