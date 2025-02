Auto Cruiser que transporta 12 folhas para o canal em Haryana devido a um denso nevoeiro, 10 ausentes

Dez pessoas desapareceram depois que um carro de cruzeiro, que transportou 12 passageiros, mergulhou no canal de Bhakra no meio de uma densa neblina no Fatehabad, em Haryana, na noite de sexta -feira. As operações de resgate continuaram até tarde da noite e as autoridades conseguiram salvar um garoto de 10 anos e recuperar o corpo de um homem de 55 anos.

Os passageiros retornaram depois de participar de um programa em Punjab. Por volta das 22h, enquanto atravessava uma ponte perto da vila de Sardarewala, o motorista supostamente perdeu o controle devido à baixa visibilidade devido ao nevoeiro espesso. Como resultado, o veículo se desviou da ponte e caiu para o canal.

O motorista do veículo, identificado como Jarnail Singh, pulou do veículo pouco antes de mergulhar na água, escapando ileso.

No entanto, outros 12 passageiros ainda estavam dentro do veículo quando ele caiu no canal. As equipes de resgate conseguiram salvar Armaan, 10 anos, enquanto o corpo de Balbir Singh, de 55 anos, foi recuperado do canal.

Depois de obter as informações sobre o acidente, os residentes locais, juntamente com a polícia, correram para o local para ajudar nos esforços de resgate. Os mergulhadores e a equipe de resgate continuaram sua busca ao longo da noite.

Com suprimentos de Jitendra Monga