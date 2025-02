A 15ª edição da Aero India será aberta em 10 de fevereiro, com o ministro da Defesa Rajnath Singh inaugurando o evento na Estação da Força Aérea, Yelahanka. O show bienal, descrito como o maior da Ásia, será executado até 14 de fevereiro.

O Ministério da Defesa disse que mais de 900 expositores participarão, incluindo 150 empresas estrangeiras. Singh, que chegou a Bangalore no domingo, disse que o evento reflete a confiança global nas indústrias aeroespacial e de defesa da Índia. “Aero Índia é uma plataforma que mostra a força, a resistência e a auto -suficiência de uma nova Índia”, disse ele.

O Ministro da Defesa disse que a produção de defesa da Índia deve atravessar Rs 1,27 lakh milhões de rúpias, excedendo Rs 1,60 lakh crore para 2025-26. Projeta -se que as exportações de defesa, que atingiram 21.000 milhões de rúpias, excederão 30.000 milhões de rúpias.

As autoridades disseram que o evento contará com as telas da Força Aérea Indiana e as empresas aeroespaciais globais. O Russo Su-57 e o American F-35 Lightning II, dois aviões de combate avançados de quinta geração, participarão pela primeira vez.

Representantes de cerca de 30 países e chefes aéreos de 43 nações participarão. Singh disse que o evento visa fortalecer a colaboração com nações amigas. “Nosso objetivo é melhorar a cooperação em áreas de interesse comum, promovendo o progresso compartilhado”, afirmou.

O evento incluirá um conclave de ministros da defesa, uma mesa de CEO redonda e uma exposição com empresas aeroespaciais. Singh também abrirá o Pavilhão Indiano na Aero Índia 2025. Em 10 a 12 de fevereiro, foi estabelecido como dias úteis, enquanto 13 e 14 de fevereiro serão abertos ao público.

No domingo, o chefe do AP Singh Air e o general geral do exército, Ubendra Dwivedi, voaram em um plano leve de ladrilhos de combate de Yelahaka. Singh disse que a Índia desenvolveu as principais plataformas de defesa e equipe em todo o país. “Construímos inúmeras histórias de sucesso, desde os sistemas de mísseis AGNI e ASTRA até o sistema de defesa aérea Akash”, disse ele.

Singh disse que a indústria de defesa privada da Índia se expandiu significativamente, contribuindo para a segurança nacional e o crescimento econômico. “Qualquer avanço no setor de defesa não apenas fortalece a segurança nacional, mas também afeta a economia”, afirmou.